Blade Runner 2049, Denis Villeneuve: "Vorrei realizzare un altro film ambientato in quel mondo" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Denis Villeneuve ha rivelato che sarebbe felice di ritornare nel mondo di Blade Runner 2049 per raccontare una nuova storia. Blade Runner 2049 potrebbe forse dare vita a un nuovo film: il regista Denis Villeneuve ha infatti svelato di essere disposto a ritornare nel mondo del franchise ispirato al romanzo di Philip K. Dick. Il regista, intervistato da Empire, ha infatti parlato di una possibile continuazione della storia con protagonisti Ryan Gosling e Harrison Ford. Denis Villeneuve, attualmente impegnato nelle riprese di Dune, ha spiegato: "Il mondo di Blade Runner è un luogo così in grado di ispirare. Il problema che ho è legato alla parola 'sequel'". Il regista ha spiegato: "Penso che il cinema abbia bisogno di storie originali. ... movieplayer

