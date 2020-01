Black Panther 2: Chadwick Boseman insoddisfatto dalla sceneggiatura? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Chadwick Boseman, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe insoddisfatto della sceneggiatura di Black Panther 2. Black Panther 2 sembra non stia convincendo il protagonista Chadwick Boseman che avrebbe espresso delle perplessità nei confronti del nuovo cinecomic della Marvel e sarebbe pronto a dire addio al mondo Marvel nel 2022. Lo studio starebbe infatti progettando un passaggio di consegne nel sequel per far diventare Shuri, il personaggio interpretato dall'attrice Letitia Wright, la nuova Black Panther. Chadwick Boseman sembra sia quindi intenzionato a dire addio ai cinecomic in occasione di Avengers 5 in cui verrà introdotto il nuovo team di supereroi che dovrebbe comprendere anche Captain Marvel, Doctor Strange, Ant-Man e Spider-Man. T'Challa potrebbe quindi concludere la ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Panther 2: Chadwick Boseman insoddisfatto dalla sceneggiatura? - kiaracarta : Siamo al cinema a vedere city of crime ed io fatico a vedere Chadwick nei panni di qualcuno che non sia Black Panth… -