Bimbo ucciso a Cardito, sul cellulare foto e video delle violenze (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cresce a dismisura la parabola del male. Sembra davvero non ci sia limite al peggio. All’orrore, all’indecenza, alla ripugnanza. Non c’è limite alla crudeltà, all’umiliazione, al dolore. La folle abitudine al male trafigge il cuore dell’umanità. Torna in prima pagina la vicenda del Bimbo ucciso a Cardito dal compagno della madre. L’uomo lo picchiava e lo insultava, non risparmiando neppure la sorellina e la madre. A colpi di scopa lo ha ucciso. Il piccolo Giuseppe aveva solo 7 anni. “Tony sembrava un diavolo. Ho cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscita”, aveva raccontato subito dopo la madre interrogata dagli inquirenti. Ora sul cellulare dell’assassino sono stati ritrovati i gesti delle sue violenze, foto e video che testimoniano l’efferatezza e la disumanità con cui il 24enne Tony Essobdi Bedra, venditore ambulante, si ... notizie

