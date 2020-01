Bibbiano, una mamma: "Nostra figlia venduta ​a una famiglia ricca" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Le storie dei genitori dal palco di Bibbiano: "Attorno ai nostri figli un business che vale miliardi" "A un certo punto Nostra figlia Perla, che è qui, ha tre anni e sta benissimo, era scomparsa". A parlare, dal palco di Bibbiano, dove è intervenuto Matteo Salvini, è Stefania, una delle mamme dello scandalo che aveva portato a galla una rete illecita sulla gestione degli affidi dei minori. Il leader della Lega e la candidata alle Regionali di Reggio Emilia, Lucia Borgonzoni, le hanno chiesto di raccontare la sua storia: "Mi chiamo Stefania Mazzocchi, non ho problemi a metterci la faccia. Sono in un film dell'orrore da anni. Noi siamo qui per miracolo, per quante ce ne hanno fatte", dice. Al suo fianco c'è il compagno Marco Cagli, padre di Perla, la bambina che venne "rapita" e poi affidata a un'altra famiglia. "Già quando ero incinta di Perla -spiega ... ilgiornale

matteosalvinimi : Con i bambini non si scherza. E con 26 indagati per i fatti di #Bibbiano, trovo sia una vergogna mondiale che qual… - matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: Questa non è una serata di partito, ma una serata che dovrebbe unire tutte le persone perbene… - matteosalvinimi : Per me da papà è una vergogna mondiale e io giovedì alle 18 sarò in piazza a Bibbiano, con mamme e papà, perché i b… -