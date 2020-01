Bibbiano, parte la sfida tra Lega e Sardine. Salvini: «Non è serata di partito. Dispiace per polemiche a qualche metro di distanza» – Foto e Video (Di giovedì 23 gennaio 2020) «Questa non è una serata di partito, ma una serata che dovrebbe riunire tutte le persone perbene – dice Matteo Salvini in apertura della manifestazione della Lega a Bibbiano – perché quando si tratta di difendere i bambini dovremmo essere tutti uniti». Con il leader della Lega sul palco, oltre alla candidata alle Regionali Lucia Borgonzoni, alcune mamme coinvolte in casi di affidi. E non manca il riferimento da parte del leader della Lega alle Sardine, che hanno organizzato un flash mob a poca distanza dalla piazza del Municipio: «Dispiace che a qualche metro di distanza da qui ci sia qualcuno pronto a fare polemica: il bene dei bambini dovrebbe unire tutti. La politica non dovrebbe dividersi su questo». Il tuo browser non supporta il tag iframe Tra le storie raccontate sul palco c’è quello di Valeria Bigi, la prima a intervenire: «Anni fa persi il mio ... open.online

