Bibbiano, la piazza di Salvini (senza simboli leghisti) vista dal fondo: l’atteso pienone non c’è (Di giovedì 23 gennaio 2020) La piazza che accoglie il comizio di Matteo Salvini a Bibbiano, il paese trasformato in uno dei simboli delle elezioni in Emilia-Romagna dopo l’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sui presunti illeciti negli affidi, vista da dietro è mezza vuota. A pochi metri un’altra piazza, quella delle Sardine: l’inizio della loro manifestazione è previsto a un’ora dall’intervento del leader della Lega. “Mi spiace se a qualche metro di distanza qualcuno sarà qui a far polemica perché il bene dei bambini dovrebbe unire tutti. Sul bene dei bambini la politica non dovrebbe dividersi”, ha detto l’ex ministro dell’Interno all’inizio del suo breve discorso dal palco. L'articolo Bibbiano, la piazza di Salvini (senza simboli leghisti) vista dal fondo: l’atteso pienone non c’è proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Tutto pronto a #Bibbiano, insieme mamme, papà e famiglie che vogliono verità e giustizia. Vi aspettiamo in piazza d… - matteosalvinimi : Qui #Bibbiano, piazza piena. A breve si parte, rimanete collegati sulla mia pagina Facebook. - matteosalvinimi : Ci vediamo domani pomeriggio alle 18 in piazza a #Bibbiano, le famiglie da cui Bonaccini è in fuga meritano ascolto… -