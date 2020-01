Biathlon, Johannes Boe vince il duello e batte Martin Fourcade nella 20 km individuale a Pokljuka. Hofer 13° (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il duello tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade era uno dei temi della tappa di Pokljuka (Slovenia), sede della Coppa del Mondo 2019-2020. In uno degli scenari tradizionali del Biathlon, il 26enne nativo di Stryn è stato protagonista di una prova sublime valsa il successo della 20 km individuale, precedendo di 11″4 Fourcade e di 25″6 l’altro transalpino Florent Claude a 25″6. Una prestazione incredibile, tenuto conto che con poco allenamento, Boe è riuscito a regolare tutti grazie a un rendimento al poligono irreale 20/20. Ricordiamo che Johannes aveva deciso di non prendere parte alle ultime gare di CdM per via della nascita del suo primogenito. Un evento importantissimo per la sua vita che, di fatto, gli ha regalato delle energie insospettabili visto che cosa è riuscito a inventarsi nella gara dei quattro poligoni. Fourcade, da questo ... oasport

