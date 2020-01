Basket, Eurolega 2020: 21^giornata. Il Bayern sorprende il Maccabi, vittorie di CSKA e Barcellona (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ventunesima giornata della stagione regolare di Eurolega. Il programma si è aperto con la vittoria del CSKA Mosca, che ha superato 81-70 il Valencia, agguantando almeno per una notte il secondo posto in classifica alla pari del Real Madrid. Una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, con il parziale di 21-14 i favore dei russi, trascinati dai 19 punti di Johannes Voigtmann, mentre agli spagnoli non sono bastati i 16 di Van Rossom. La sorpresa della giornata è senza dubbio la vittoria del Bayern Monaco contro il Maccabi Tel Aviv. Dopo sei sconfitte consecutive, i tedeschi riescono finalmente a tornare al successo contro gli israeliani per 80-68. Ultimo quarto fantastico per il Bayern (23-15), trascinati dai 19 punti di Nihad Dedovic e i 17 di Paul Zipser. Sfiora la doppia doppia Achille Polonara e l’italiano è tra i grandi protagonisti del successo del suo Baskonia in ... oasport

