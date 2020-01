Bari, caso sospetto di coronavirus: accertamenti su una donna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Primo caso sospetto di coronavirus in Italia, dopo che una donna a Bari ha presentato i sintomi influenzali ed è stata sottoposta a tutti gli accertamenti. La donna, una cantante della zona, era di ritorno da un tour in Cina e si trova ora nel reparto Malattie Infettive del Policlinico di Bari. Il ministero della Salute ha predisposto una task force per monitorare la diffusione del virus, probabilmente una mutazione di un ceppo che colpisce gli animali. coronavirus, primo caso sospetto in Italia Il Policlinico di Bari ha attivato immediatamente le procedure diramate tramite circolare dal ministero della Sanità per quello che potrebbe essere il primo caso, per il momento sospetto, di coronavirus in Italia. Il ministero sta coordinando tutte le strutture sanitarie e sta lavorando in stretta collaborazione con “l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Centro Europeo per la ... thesocialpost

