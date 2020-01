Badajoz-Eibar, Coppa del Re: news, pronostico e formazioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Badajoz – Eibar giovedì ore 21:00 Dopo l’inebriante vittoria di sabato scorso contro l’Atletico Madrid, battuto 2-0 all’Ipurua, l’Eibar giocherà stasera in Coppa del Re contro il Badajoz, squadra spagnola di terza categoria. La partita è in programma allo stadio Nuevo Vivero, quasi al confine dell’Estremadura con il Portogallo. Il Badajoz, in quarta posizione nel Gruppo IV del campionato di Segunda Division B, si sta giocando il primo posto con altre tre squadre. In Coppa del Re il suo miglior risultato è stato una qualificazione agli ottavi diciotto anni fa. Ha raggiunto i sedicesimi di questa edizione battendo per 1-0 una squadra di pari livello, l’Amorebieta, e poi per 2-1 il Las Palmas di Pepe Mel, da due anni in Segunda Division dopo tre stagioni nella Liga spagnola. A proposito dell’Eibar ... ilveggente

