Avete mai visto l’ex compagna di Valerio Mastandrea? Attrice famosissima (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il suo nome è Paola Cortellesi e non è soltanto una delle più straordinarie e amate attrici italiane, ma anche (ebbene sì!) l’ex compagna di Valerio Mastandrea. Altro attore che, di certo, non ha bisogno di presentazioni. I due, a partire da giovedì 23 gennaio, saranno insieme sul grande schermo, protagonisti di Figli, il film diretto da Giuseppe Bonito ma nato dal genio di Mattia Torre, deceduto lo scorso luglio. Paola Cortellesi, ex compagna di Valerio Mastandrea In pochi si ricordano che Paola Cortellesi è stata, in passato, l’ex compagna di Valerio Mastandrea. I due hanno avuto una relazione iniziata esattamente venti anni fa e presto finita, lasciando gli attori liberi di intraprendere le loro strade sentimentali. Pur rimanendo sempre grandi amici, al punto tale da dirigere assieme, dal 2008, Il Quarticciolo, un piccolo teatro nella periferia di Roma. Mastandrea si è poi sposato ... velvetgossip

