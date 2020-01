Avete mai visto il papà di Alessia Marcuzzi? Un uomo bellissimo [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Proprio in questi giorni Alessia Marcuzzi ha condiviso con i suoi fan un video in cui ha mostrato i suoi collaboratori; tra di loro c’è anche Eugenio, il papà della conduttrice, che affianca Alessia in ogni progetto. Ecco chi è Eugenio, il papà di Alessia Marcuzzi FOTO Non solo il papà, Eugenio Marcuzzi, è anche il più fidato collaboratore di Alessia. Su di lui abbiamo pochissime informazioni, le uniche cose che lascia trasparire dal suo profilo Instagram è la passione dei viaggi, che condivide con tutta la famiglia, lo sport e l’amore per gli animali. Eugenio è sempre al fianco di sua figlia, che supporta costantemente, a dimostrazione di ciò sono tantissimi i video di Alessia presenti sul suo profilo. L’uomo fa parte del team che collabora alla linea di borse della conduttrice; la Marcuzzi, infatti, nel 2012 ha fondato Marksandangels, il suo primo progetto ... velvetgossip

