Avellino, furto al supermercato: coppia di stranieri denunciata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutofurto aggravato: è il reato di cui dovranno rispondere due giovani originari della Georgia, denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i Carabinieri in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nel pomeriggio di ieri la pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta presso un locale supermercato dove era stata segnalata la presenza di due stranieri che stavano rubando degli alimenti. Immediatamente intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno identificato i due giovani che all'esito della perquisizione venivano trovati in possesso della merce appena rubata. Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza per i predetti, entrambi sulla

