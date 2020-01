Autobiografia e Narrazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) di Maria Elena Viscardi Venerdì 24 gennaio, presso il Centro Metis, alle ore 16,30 si terrà la conversazione su “Autobiografia e Narrazione” in concomitanza con la presentazione dell’ultimo numero della Rivista Leggendaria. Interverranno la direttrice della Scuola di Alta Formazione in Counseling filosofico, Giovanna Borrello, docente di filosofia morale, Anna Catapano, Luisa Cavaliere, Anna Maria Crispino, Maria Liguori, Marina Vitale. “Leggendaria. Libri, Letture, Linguaggi” è stata una vetrina dell’intelligenza femminile sin dal 1997, in sostanza si tratta di una rivista che ha dato voce a giornaliste e scrittrici di rilievo, diretta da Anna Maria Crispino. Leggendaria ha accolto anche scritti di autori maschili e nel 2001 ha ricevuto il Premio “Elio Vittorini”. La rivista tratta questioni complesse come l’identità, l’appartenenza, la soggettività, i modi della scrittura e le ... ildenaro

