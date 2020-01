Australian Open 2020: tabellone femminile e risultati. Camila Giorgi vola al terzo turno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Signore e signori, ci siamo. Dal oggi si farà sul serio e nel tabellone femminile degli Australian Open 2020, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 94esima edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel tabellone “rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titolo Australiano. Di seguito i risultati del tabellone femminile in aggiornamento: IL tabellone femminile E I risultati – LA GUIDA COMPLETA terzo turno Parte alta A. Barty – E. Rybakina A. Riske – L. Goerges M. Keys – M. Sakkari E. Alexandrova – P. Kvitova N. Osaka – C. Gauff S. Zhang – S. Kenin O. Jabeur – C. Wozniacki Q. Wang – S. Williams SECONDO turno Parte alta A. Barty (1) – P. Hercog 6-1 6-4 G. Minnen (Q) – E. ... oasport

