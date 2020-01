Atalanta, Gomez: «Non pensiamo alla Champions League» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il capitano dell’Atalanta Gomez ha parlato della sfida di Champions League contro il Valencia Alejandro Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla sfida di Champions League contro il Valencia: «Manca ancora tanto e non possiamo pensare solo a quella partita. Dobbiamo pensare al campionato per tornare in Europa». «Il campionato è il nostro vero obiettivo. È difficile arrivare in Champions, soprattutto nel campionato italiano dove fino all’ultima giornata devi lottare e non c’è un grande divario», ha concluso il capitano dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

ItaSportPress : Atalanta, Papu Gomez punge Petagna: 'Se giocasse sempre come contro di noi sarebbe da Pallone d'Oro' -… - zazoomnews : Atalanta Gomez: «KO arrivato al momento giusto. Spal? Spero si salvi» - #Atalanta #Gomez: #arrivato #momento - sportli26181512 : Atalanta, Gomez: 'Sconfitta contro Spal ci dia carica. Petagna? Bisognerebbe ricomprarlo': Il capitano dell'Atalant… -