Asia Valente de La pupa e il secchione: "Sono una playmate al 100%" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ludovica Marchese La bellissima Asia Valente, protagonista del teaser de La pupa e il secchione e Viceversa, non abbandona il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo mentre, tra uno shooting e qualche gossip infondato, aspetta di incontrare l’uomo che la conquisterà Dopo aver posato per Playboy, Asia Valente, influencer, modella e da poco anche cantante, sta vivendo il suo momento di ribalta. Classe 1997, Asia è originaria di Benevento, in Campania, anche se una volta terminati gli studi ha deciso di trasferirsi a Milano per realizzare il sogno di poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Fatto sta che ci sta riuscendo, complici il suo corpo mozzafiato e il suo carattere decisamente sopra le righe, a dir poco spumeggiante! Non solo, infatti, è stata tra le concorrenti di Saranno Isolani, una sorta di prequel dell'Isola dei Famosi 13, ma ha anche rappresentato le pupe ... ilgiornale

