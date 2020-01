As: il Siviglia vuol soffiare Politano al Napoli. E la Real Sociedad cerca Llorente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dalla Spagna potrebbero inserirsi nell’operazione Politano-Llorente tra Napoli e Inter, e portare entrambi nella Liga. Secondo Diario As, infatti, il Siviglia è sulle tracce di Politano. Monchi lo conosce molto bene, e ha un profilo che il club andaluso insegue in questa finestra di mercato. Dopo aver speso circa 20 milioni per il marocchino En-Nesyri, vorrebbero l’attaccante dell’Inter in prestito con un’opzione di acquisto ma sarebbero pronti a entrare in concorrenza con il Napoli che però è già molto avanti nelle trattative. Non collegata a questa operazione ce n’è un’altra che potrebbe andare a buon fine proprio se l’Inter rinunciasse a portare a Milano Llorente. La punta sarebbe infatti la prima scelta (con Stuani) della Real Sociedad per sostituire William José. Gli spagnoli vorrebbero un attaccante di peso che garantirebbe un rendimento ... ilnapolista

