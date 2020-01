Arriva il reality con Totti in fuga | pronto “Celebrity Hunted”

Aiuto! Arrivano Gli Ospiti : lo chef Roberto Di Pinto new entry del docureality con Andrea Castrignano : Andrea Castrignano e Roberto Di Pinto Terza edizione in arrivo per Aiuto! Arrivano gli Ospiti, il programma condotto dall’interior designer Andrea Castrignano; a partire da venerdì 22 novembre, La 5 trasmetterà, in seconda serata, i sei nuovi episodi del docureality, in cui non mancheranno alcune novità. La più significativa è quella legata alla presenza dello chef Roberto Di Pinto che affiancherà Castrignano ogni settimana. La ...