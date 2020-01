Arrestato il ‘Ted Bundy’ della Thailandia: centinaia di resti umani in giardino (Di giovedì 23 gennaio 2020) centinaia di resti umani in giardino, il corpo della fidanzata in uno stagno della sua proprietà: sono i macabri ingredienti di una storia che ha come protagonista un facoltoso 40enne, Apichai Ongwisit, per gli inquirenti uno spietato serial killer à la Ted Bundy che avrebbe massacrato giovani donne per poi mutilarle e darle in pasto ai pesci carnivori. In manette il ‘Ted Bundy’ thailandese Insospettabile e spietato come Ted Bundy, il celebre ‘killer delle studentesse’ che ha tenuto sotto scacco la giustizia americana negli anni ’70 finendo giustiziato per 36 omicidi: è questo il ritratto attribuito a un 40enne thailandese dalla cronaca locale, con un caso che, da Bangkok, ha finito per occupare le prime pagine di mezzo mondo. Anche lui in giacca e cravatta, rampollo di una ricca famiglia e dall’esistenza apparentemente pulita, avrebbe massacrato centinaia di donne e ne ... thesocialpost

