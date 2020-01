Arrestato il molestatore di studentesse della Sapienza e Roma Tre (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si presentava alle vittime designate - tutte giovani e avvenenti ragazze, per lo più studentesse universitarie - come un rinomato chef e, con la scusa di offrire dei gratificanti posti di lavoro, riusciva ad ottenere i loro numeri di telefono. Da quel momento, il "grande" cuoco diventava, nella migliore delle ipotesi, un accanito stalker, nella peggiore, un molestatore aggressivo. Questo è il quadro dell'indagine dei carabinieri della Stazione Roma Aventino, grazie alla quale il predatore seriale, un 23enne domiciliato a Roma e con precedenti, è stato Arrestato questa mattina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma con le accuse di atti persecutori e violenza sessuale. Dagli ultimi mesi dello scorso anno, il giovane è ritenuto responsabile di numerosi episodi, atti persecutori e molestie sessuali, ai danni di ragazze ... agi

Agenzia_Italia : Arrestato il molestatore di studentesse della #Sapienza e #RomaTre - TopChefIT : RT @FarodiRoma: Arrestato il molestatore delle universitarie. Si fingeva chef - FarodiRoma : Arrestato il molestatore delle universitarie. Si fingeva chef -