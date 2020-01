Arrestato di nuovo l’ortopedico Paolo Iannelli: concussione e bancarotta di Villa del Sole (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Guardia di Finanza ha Arrestato e sottoposto ai domiciliari il famoso ortopedico napoletano Paolo Iannelli con l'accusa di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione. Il medico era stato condannato nel marzo scorso a 9 anni di reclusione in primo grado per avere dirottato i pazienti dell'ospedale Cardarelli verso la sua clinica, la Villa del Sole. fanpage

