Arisa | le sorelle Isabella e Sabrina e mamma Assunta Fan in tilt per la foto di

Arisa ha scelto il suo nome d'arte formando un acronimo delle iniziali della sua famiglia. A come Antonio: il padre autista con la passione per le incisioni su ferro. R come Rosalba: protagonista fra le "Proposte" del Festival di Sanremo 2009 con il brano "Sincerità". I come Isabella: la sorella con talento per la fotografia e il flauto traverso. S come Sabrina:, la più piccola, pure lei con un promettente futuro da cantante. A come Assunta: la mamma casalinga con l'hobby del decoupage. Un amore per la famiglia, che poco compare sui social insieme a lei. Recentemente, però, la cantante ha pubblicato una foto dove posa insieme alle sorelle, la mamma e la nipote. Un bellissimo quadro di famiglia tutta al femminile (nella foto manca il papà Antonio) che ha ricevuto tantissimi like.

