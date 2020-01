Apple annuncia una nuova serie tv sui cambiamenti climatici (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il catalogo delle serie tv Apple continua ad espandersi in maniera esponenziale. Dopo i numerosi annunci della scorsa settimana, arriva adesso la notizia di una nuova serie antologica creata da Scott Z. Burns (The Report, Panama Papers). Il tema? I cambiamenti climatici Pare che Apple stia ufficialmente in procinto di chiudere un accordo per la … L'articolo Apple annuncia una nuova serie tv sui cambiamenti climatici proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cybersec_feeds : RT @pcexpander: Samsung annuncia il nuovo CEO della divisione smartphone a ridosso dell'evento dei nuovi Galaxy S20. Ecco chi è #pcexpander… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Modiphius annuncia il gdr di Dishonored #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack #tecnology #news #a… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Modiphius annuncia il gdr di Dishonored #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack #tecnology #news #a… -