Antonella Elia, lo sfogo del fidanzato: “La vita le ha portato via tutto” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, si sfoga sul settimanale Chi raccontando il dolore della showgirl, ma anche il suo grande amore. La coppia sogna di sposarsi presto, nel frattempo la Elia è nella casa del Grande Fratello Vip dove si è già fatta notare per il suo carattere forte, ma anche l’enorme fragilità. “Mi sembra talmente piccola che, avendo io un figlio di sei anni, le dico spesso: ‘Mi sembra di avere due figli’ – ha svelato l’attore 45enne – A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto. Siamo nati per restare insieme. Le darò tutto quello che le è mancato”. “Patisco tremendamente la sua lontananza – ha confessato parlando della sua permanenza ... dilei

