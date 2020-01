Anticipazioni Amici 19: Skioffi e Ayoub Haraka eliminati, Nyv prima allieva ammessa al serale (Di giovedì 23 gennaio 2020) La registrazione della puntata di Amici svela clamorosi colpi di scena. Mirella Nyvinne Pinternagel è stata la prima allieva a aver conquistato la maglia per la fase serale del programma. Skioffi e Ayoub, invece, sono stati eliminati a sorpresa e devono salutare il talent show di Maria De Filippi. fanpage

