Antibiotici e farmaci nel latte italiano: i risultati del test del Salvagente su 21 marchi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Antinfiammatori, cortisonici e Antibiotici presenti nel latte italiano. È questo il risultato emerso da un test compiuto dal Salvagente, che ha analizzato 21 confezioni di latte fresco Uht acquistate in supermercati e discount, trovando tracce di farmaci - le più frequenti: il dexamethasone (un cortisonico), il neloxicam (antinfiammatorio) e l’amoxicillina (un antibiotico), in concentrazioni tra 0,022 mcg/kg e 1,80 mcg/kg) - in oltre la metà. Tra i marchi analizzati, si legge sul sito, ci sono Parmalat, Granarolo, Coop, Conad, Lidl, Esselunga e Carrefour. Si legge sul Salvagente:Questi farmaci sono utilizzati per curare le mastiti nelle vacche da latte, ha spiegato Enrico Moriconi, veterinario nonché Garante degli animali della Regione Piemonte: “La ragione dell’uso di Antibiotici come l’amoxicillina ... huffingtonpost

fattoquotidiano : IL TEST Tracce di farmaci in 12 prodotti su 21 analizzati. Colpa dello sfruttamento intensivo delle mucche che s’am… - HuffPostItalia : Antibiotici e farmaci nel latte italiano: i risultati del test del Salvagente su 21 marchi - GirolamoMaggio : RT @Libero_official: Lo studio-choc: #latte, tracce di antibiotici e farmaci in 12 prodotti italiani a causa delle mucche malate. I rischi… -