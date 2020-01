Anna Falchi e Stefano Ricucci: un grande amore finito male (Di giovedì 23 gennaio 2020) Anna Falchi, classe 1972, è stata un’icona sexy degli anni 1990 e 2000. Sempre al centro dei riflettori, i suoi amori sono stati famosi e travolgenti. Uno in particolare ha cambiato totalmente la vita della showgirl. Anna Falchi e gli amori passati Anna Falchi ha fatto battere il cuore di tanti uomini del mondo dello spettacolo. Tra i suoi ex, troviamo il pilota motociclista Max Biaggi, e il presentatore Fiorello. Attualmente legata all’avvocato, giornalista e autore televisivo Andrea Ruggieri, nipote del giornalista Bruno Vespa, la Falchi ha una figlia, Alyssa nata nel 2010 dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi. Il periodo buio di Anna Davanti alle telecamere di Vieni da Me, la showgirl ha ricordato Stefano Ricucci e il loro matrimonio da dimenticare. Una storia d’amore che aveva entusiasmato il mondo dello spettacolo e che era stata dipinta come una favola, ... thesocialpost

neodie : RT @ilbrembils86: Pium Paum (Vipula Vapula) - Anna Falchi - ilbrembils86 : Pium Paum (Vipula Vapula) - Anna Falchi - radiosei : Una mattinata di Lazio negli studi Rai del Tg2. #Lotito, Suor Paola, Anna #Falchi e Marco #Parolo. Il centrocampist… -