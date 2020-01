Angelina Jolie ferita dal comportamento "irrispettoso" di Brad Pitt ai SAG Awards? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ad Angelina Jolie non sarebbe andato a genio il comportamento di Brad Pitt ai SAG Awards, e in particolare il commento ironico sui loro problemi matrimoniali. Angelina Jolie e Brad Pitt non sono più una coppia da tempo, ma ora pare che non siano neanche in buoni rapporti, specialmente dopo il comportamento tenuto dall'ex marito alla cerimonia dei SAG Awards ritenuto irrispettoso dalla Jolie. L'attore, vincitore del premio come Miglior attore cinematografico per C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, ha infatti lanciato commenti ironici durante il ritiro della statuetta che, secondo una fonte anonima, hanno lasciato il segno. L'incontro, iperfotografato, con la ex Jennifer Aniston avrebbe aggravato la situazione. Facciamo un passo indietro, alla serata di premiazione per gli Screen Actors Guild Awards. Brad ... movieplayer

Noovyis : (Angelina Jolie ferita dal comportamento 'irrispettoso' di Brad Pitt ai SAG Awards?) Playhitmusic - - ValentinaC : Brad Pitt e Jennifer Aniston fanno infuriare Angelina Jolie - fatherbird69 : RT @MiliEight: Duelo de diosas ?? Angelina Jolie ?? Jennifer Anistone -