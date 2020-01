Anche a Bibbiano vincono le Sardine (Di giovedì 23 gennaio 2020) Oltre tremila, secondo alcuni cinquemila o Anche di più. Quando le Sardine intonano ‘Bella Ciao’ in piazza a Bibbiano, al suono di chitarre elettriche, sax, tamburi e batterie, il rimbombo arriva fino alle orecchie di Matteo Salvini, che ha radunato un migliaio di persone pochi metri più là. “A me sembra che la sfida l’abbiamo vinta. Siamo sette volte più di loro” esulta Mattia Santori, capopopolo di una piazza che vuole “proteggere la comunità dalla gogna”.Siamo in un Comune di diecimila abitanti rimasto sconvolto e travolto nel luglio scorso dall’inchiesta “Angeli e demoni”, l’inchiesta sugli affidi dei minori. Una cittadina tranquilla, raccontano gli abitanti di qui, “vittima di sciacallaggio da parte di Salvini e Meloni per un pugno di voti”. Basterebbe ascoltare Angela ... huffingtonpost

CarloCalenda : Ciò che mi colpisce di #DiMaio, più della sua impreparazione, è la mancanza di assunzione di responsabilità sulle d… - matteosalvinimi : Ma quanto vale la vita di un bimbo di 18 mesi??? Pazzesco. Oggi alle 18 a #Bibbiano parleremo anche di questo. - matteosalvinimi : 'Puoi portare un bacio alle mamme di #Bibbiano???' Certo, e alle 18, insieme a @BorgonzoniPres porteremo anche quel… -