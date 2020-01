Amazon Prime Video, tutti i prodotti original italiani del 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Amazon Prime Video ha annunciato le nuove produzioni italiane che vedremo nel corso del 2020. Dalla serie comedy Vita da Carlo, con protagonista Carlo Verdone, a un documentario su Tiziano Ferro, dal cooking show Dinner Club con Carlo Cracco, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto (e molti altri), alla prima serie crime targata Amazon Bang Bang Baby, al reality (e non solo) Celebrity Hunted – Caccia all’uomo con Fedez (primo Social Brand Ambassador europeo per Amazon Prime Video), Francesca Barra e Claudio Santamaria, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Francesco Totti e Costantino della Gherardesca. «Vita da Carlo» Si tratta di una serie tv che «racconterà senza freni il mio privato», afferma Carlo Verdone intervenuto a sorpresa a Roma durante la presentazione Amazon, «se uno di voi venisse con le telecamera a casa mia o mi seguisse per strada si rederebbe conto che ogni giorno me ne ... gqitalia

trash_italiano : Tiziano Ferro, in arrivo il documentario: ecco dove e quando uscirà - CarloCalenda : Io non sono abbonato a Prime e frequento le librerie. Ma anche se lo fossi rimane il fatto che quella di Amazon non… - arcafab : Totti, Verdone, Tiziano Ferro e Cracco: ecco i talenti italiani scelti da Amazon Prime Video -