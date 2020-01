Amazon Prime Video: le novità italiane. Arrivano Carlo Verdone, Cracco, Ferro e Totti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Vita da Carlo - J. Farrell, J.Salke, A. De Laurentiis, C. Verdone, G. Brown, L. De Laurentiis Tiziano Ferro, Carlo Cracco e Carlo Verdone sono le personalità che Amazon Prime Video ha scelto per investire nelle produzioni originali italiane. Davidemaggio.it già vi aveva anticipato che il popolare cantante e lo chef stellato sarebbero stati al centro di due nuovi programmi della piattaforma streaming: tutto confermato. Oggi, nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi contenuti, i loro nomi si sono aggiunti a quello dell’attore romano, che sarà al centro di una serie tv comedy. Amazon Prime Video, il documentario su Tiziano Ferro Ormai prossimo all’impegno al Festival di Sanremo, Tiziano Ferro, invece, sarà il protagonista di Ferro, un documentario autobiografico ricco di filmati inediti che lo mostreranno anche nei preparativi per il nuovo tour di concerti. Il ... davidemaggio

