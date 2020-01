Amazon Prime Video Italia presenta le novità del 2020: la prima serie di Carlo Verdone, Celebrity Hunted e il docufilm di Tiziano Ferro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quali sono le novità del 2020 che ci aspettano su Amazon Prime Video Italia? Lo spot con Fedez appena realizzato ne anticipa una, di cui sarà protagonista, il reality game Celebrity Hunted che vedrà anche la partecipazione di Francesco Totti.Per presentare tutte le novità di Amazon Prime Video Italia del 2020 la società americana ha fatto le cose in grande stile portando a Roma i vertici della società e alcune delle celebrità Italiane che saranno parte integrante dell'anno targato Amazon. Tra gli ospiti della conferenza stampa di presentazione a Roma oggi giovedì 23 gennaio, sono intervenuti Jennifer Salke Head of Amazon Studios, James Farrell, Vice President International Original series Georgia Brown, Director of European Amazon Originals e Nicole Morganti, Head of Unscripted Originals Italy, Amazon Studios. Le novità del 2020 di Amazon Prime Video Georgia Brown, Director of European ... blogo

CarloCalenda : Io non sono abbonato a Prime e frequento le librerie. Ma anche se lo fossi rimane il fatto che quella di Amazon non… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Luigi De Laurentiis: 'Inizia una Nuova Avventura con Amazon Prime Video' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Luigi De Laurentiis: 'Inizia una Nuova Avventura con Amazon Prime Video' -