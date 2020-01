Amazon Prime Video investe sulle produzioni italiane (con Tiziano Ferro, Verdone e Cracco) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono state annunciate oggi a Roma le nuove produzioni italiane su cui Amazon Prime Video vuole puntare nel prossimo futuro. La piattaforma streaming si avvale di alcune celebrità nostrane, puntando a un mix di generi che fondono fiction, documentari e talent. Fra le novità: c’è Vita da Carlo, una serie comica con Carlo Verdone. Creati da Nicola Guaglianone, Menotti e lo stesso Verdone, e prodotti da Aurelio e Luigi De Laurentiis, i 10 episodi prenderanno spunto da fatti bizzarri realmente accaduti all’attore e regista, che in questo viaggio fra realtà e finzione sarà affiancato da diverse star del cinema italiano. Annunciato anche Ferro, documentario su Tiziano Ferro che racconterà, tramite una serie di filmati inediti, il dietro le quinte della vita e delle attività di uno dei cantanti italiani più famosi nel mondo, soprattutto alle prese con i preparativi del suo ultimo tour. “Sono ... wired

