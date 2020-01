Amazon Prime Video investe nelle produzioni italiane Originali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Amazon ha annunciato tre nuovi show Amazon Original italiani nel corso dell’evento Prime Video presents, ospitato oggi all’Hotel de la Ville di Roma, a cui hanno partecipato Jennifer Salke (Head of Amazon Studios), James Farrell (Vice President International Original Series, Amazon Studios), Georgia Brown (Director of European Amazon Originals, Amazon Studios), e Nicole Morganti (Head of Unscripted Originals Italy, Amazon Studios). Hanno inoltre preso parte all’evento celebrità italiane tra cui Carlo Verdone, Carlo Cracco, Andrea Di Stefano e i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis, Lorenzo Mieli, Fabrizio Ievolella,... digital-news

trash_italiano : Tiziano Ferro, in arrivo il documentario: ecco dove e quando uscirà - CarloCalenda : Io non sono abbonato a Prime e frequento le librerie. Ma anche se lo fossi rimane il fatto che quella di Amazon non… - iconanews : Amazon prime video punta su Italia e arruola Verdone -