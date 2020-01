Alluvioni pireneiche in atto, il maltempo fa paura: prevista allerta rossa [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Massima allerta in Europa dove il forte maltempo sta causando danni e disagi. La tempesta Gloria ha causato ingenti nevicate in Spagna, e ora a temere è la Francia. Sono in atto già da ieri piogge intense e vento forte: le Alluvioni pirenaiche rischiano di causare ingenti danni e disagi. Confermata per oggi’“allerta rossa” a Nord di Perpignan e a Sud di Carcassonne. Dopo lo straripamento di due fiumi circa 1’500 residenti sono stati sfollati nei Pirenei orientali e alcune decine nell’Aude. Ecco i VIDEO che mostrano le Alluvioni in atto. L'articolo Alluvioni pireneiche in atto, il maltempo fa paura: prevista allerta rossa FOTO e VIDEO Meteo Web. meteoweb.eu

