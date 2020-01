Allan salta Napoli-Juventus per infortunio e vola in Brasile: diventa papà per la terza volta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Allan, che contro la Juventus non avrebbe giocato a causa di un infortunio, con il permesso della società è tornato in Brasile, dove la moglie ha dato alla luce il terzo figlio. Il centrocampista tornerà presto a Napoli, forse per decidere sul suo futuro. Allan è infatti un obiettivo di mercato di Inter e Everton. fanpage

sportli26181512 : #Napoli #SerieA Allan salta Napoli-Juventus per infortunio e vola in Brasile: diventa papà per la terza volta: Alla… - fanpage : Allan salterà #NapoliJuventus - InterCM16 : @MiVisda Ho detto che vedo economicamente non sostenibile fare lo scambio Allan Vecino (se il Napoli valuta allan t… -