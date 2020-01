Alla guerra del vino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Investitori francesi, americani e cinesi sono a caccia di vigne nelle zone più prestigiose della Penisola. E se le contendono a suon di milioni di euro. Intanto, in attesa dei minacciati dazi di Trump sulle nostre etichette, l'export verso gli Stati Uniti vola. È una «guerra» di frontiera, combattuta in trincee dorate, le vigne, tra America, Francia e l'Italia che rischia però di diventare terra di conquista. Il casus belli sono i dazi pretesi dall'amministrazione Trump come ritorsione sugli aiuti europei ad Airbus, gli effetti collaterali sono un'impennata delle quotazioni delle vigne nelle zone di pregio e una sorta di corsa all'accaparramento delle bottiglie più blasonate col rischio concretissimo che esploda da qui a qualche settimana la bolla speculativa - nei mesi estivi dagli Usa c'è stata un'impennata di importazione delle etichette italiane - e che le quotazioni e la domanda ... panorama

