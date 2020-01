Alessia Marcuzzi troppo magra, fan preoccupati: al limite dell’anoressia (FOTO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi eccessivamente dimagrita, cosa sta accadendo alla show girl Alessia Marcuzzi da sempre è considerata una delle show girl più amate e seguite in televisione. Nonostante i suoi vari impegni in tv che con la sua linea di moda ‘La Pinella’, la giovane conduttrice è molto attiva sui social e proprio con i sui follower ama confrontarsi. Un suo recente scatto, però, ha suscitato molta preoccupazione, tanto che qualcuno ha pensato che non stia bene di salute. Alessia Marcuzzi troppo magra, fan preoccupati per la sua salute Alessia Marcuzzi continua il suo grande successo in televisione. Dopo aver presentato vari reality attualmente la troviamo al timone de Le Iene, dove ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza di qualsiasi ruolo. Recentemente, però, un suo scatto su Instagram ha molto preoccupato i fan. Nel dettaglio agli occhi dei followers, oltre ... kontrokultura

