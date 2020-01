Al San Paolo una targa in ricordo di Roberto Fiore Presidente del Calcio Napoli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sarà collocata all’ingresso della Tribuna Posillipo dello Stadio San Paolo la targa in ricordo di Roberto Fiore, Presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. La cerimonia domani 24 gennaio ore 12,00. Venerdì 24 gennaio, nel corso di una cerimonia in programma alle ore 12.00, sarà collocata sul muro di uno degli accessi agli spalti nella Tribuna Posillipo dello Stadio San Paolo una targa in ricordo di Roberto Fiore, Presidente del Calcio Napoli dal 1964 al 1967. L’iniziativa, che nasce da un’idea del giornalista Marcello Pelillo autore di un libro sulla figura di Fiore, è dell’ Assessorato allo Sport del Comune di Napoli e dell’Ussi Campania-Gruppo ‘Felice Scandone’. Nato a Portici nel 1924, Roberto Fiore è stato un imprenditore e dirigente sportivo ai massimi livelli. Durante la sua presidenza il Napoli ingaggiò Omar Sivori e José Altafini e ... 2anews

