Al Nuovo Teatro Sanità in scena lo spettacolo “Bi -Storie di Obaba”

Al Nuovo Teatro Sanità in scena "Bi – Storie di Obaba" dal racconto Due fratelli di Bernardo Atxaga. Adattamento di Mario Gelardi e regia di Emanuele Valenti. Si debutta quindi giovedì 23 gennaio, alle ore 21.00, dove in anteprima, al Nuovo Teatro Sanità andrà in scena Bi – Storie di Obaba. Si tratta del primo lavoro teatrale italiano che trae spunto ndal racconto Due Fratelli (Bi Anai) di Bernardo Atxaga, pseudonimo di José Irazu Garmendia, scrittore spagnolo di lingua basca, nato ad Asteasu, Guipúzcoa, nel 1951. L'autore ha raggiunto il successo con Obabakoak, una serie di racconti di fantasia apparentemente indipendenti, che descrivono un mitico villaggio basco sperduto tra le montagne, che gli varrà il premio nazionale della narrativa nel 1989 e la traduzione in più di venti lingue; e ancora nel 2019 riceve il Premio Nacional de las Letras Españolas.

