Agricoltura: Sicilia al primo posto per imprese under 35 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - La Sicilia al primo posto in Italia - con 6673 aziende attive - per numero di imprese agricole condotte da under 35. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti, su dati Infocamere, al terzo trimestre 2019. "Possiamo ritenerci soddisfatti - afferma l'assessore regiona liberoquotidiano

