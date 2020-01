Agricoltura: Sicilia al primo posto per imprese under 35 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – La Sicilia al primo posto in Italia – con 6673 aziende attive – per numero di imprese agricole condotte da under 35. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti, su dati Infocamere, al terzo trimestre 2019. “Possiamo ritenerci soddisfatti – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera – perché cominciano a concretizzarsi gli effetti del lavoro che il governo Musumeci ha svolto in questi due anni. Soltanto a dicembre abbiamo insediato circa mille giovani in Agricoltura e altri 700 sono oggetto di insediamento nelle prossime settimane”.“Assieme al dato Svimez, che ci dice che l’occupazione in Agricoltura in Sicilia è cresciuta del 5,9% – continua Bandiera – il dato sui giovani ci conferma che la Sicilia è una regione che sempre di più afferma un ... meteoweb.eu

TV7Benevento : Agricoltura: Sicilia al primo posto per imprese under 35... - marcocarestia : RT @coldirettisicil: Agricoltura, Sicilia prima in Italia per aziende gestite da under 35 - BiascoVincenzo : Grazie per avermi dato fiducia (e complimenti doppi perché siete miei compaesani!) Auguri, auguri, auguri! -