Agguato a Napoli, ucciso il pregiudicato legato al clan Lo Russo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Omicidio di camorra all'alba di oggi a Miano, nella periferia nord di Napoli. Erano da poco passate le 6.30 quando il 44enne Stefano Bocchetti, pregiudicato legato al clan dei Lo Russo, è stato freddato a colpi di pistola in una sala giochi di via Valente.L'uomo, stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter e crivellato di colpi mentre si trovava ancora all'interno del locale. Le indagini si stanno proprio sul clan dei Lo Russo, decimato da una serie di operazioni negli ultimi anni, e sui clan rivale che sarebbero intenzionati a prendere il posto dei Lo Russo per il controllo del territorio. Napoli, telecamere e GPS sulle ambulanze come deterrente per le aggressioni Dal 15 gennaio le 39 ambulanze in servizio a Napoli saranno dotate di 4 telecamere ciascuna, GPS e ... blogo

