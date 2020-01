Ag. Mustafi: «Valutiamo offerte». Retroscena sulla Serie A (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il padre e agente di Mustafi ha aperto all’addio all’Arsenal, svelando un Retroscena sulla Serie A legato al mercato Il padre e agente di Shkodran Mustafi ha parlato del possibile addio all’Arsenal: «Se capiterà qualcosa di buono valuteremo. Due anni fa arrivò un’offerta davvero interessante da un club italiano di alto livello». «All’epoca l’Arsenal ci disse che Shkodran non era in vendita. Lui è sempre molto rilassato e non dà peso alle critiche. È stato sempre fedele all’Arsenal», ha concluso ai microfoni di Transfermarkt. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

