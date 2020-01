Addio al calcio, Antonio Nocerino si ritira a 34 anni: “Tornerò da allenatore” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Antonio Nocerino si è ritirato dal calcio, a 34 anni e dopo 16 anni di professionismo (485 partite 28 gol). Intraprenderà la carriera di allenatore: "Tornerò da allenatore dando la ia professionalità come ho gatto da giocatore". Nel messaggio social, l'abbraccio alla famiglia, agli amici e a tutti gli ex compagni con cui ha giocato. fanpage

