Accoglienza sospesa per 56 migranti dello Sprar di Caserta: “Decisione sbagliata” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Avevano iniziato ad imparare l’italiano e a studiare, qualcuno accompagnava i bambini a scuola, qualcun altro era custode di una villetta per anni abbandonata al degrado. Tutto finito però: per 56 migranti dello Sprar di Caserta, gestito dal Centro Sociale Ex Canapificio, il sistema di protezione e Accoglienza è stato sospeso dal Ministero dell’Interno dallo scorso primo gennaio, e nei prossimi giorni saranno trasferiti in centri di Accoglienza straordinari (CAS) predisposti dalle Prefetture. Lo denunciano i responsabili del Centro Sociale Ex Canapificio, che spiegano come la circolare numero 24786 emessa dal Viminale a dicembre sulla base del Decreto Salvini, abbia sospeso dal primo gennaio 2020 tutte le spese di istruzione, formazione professionale e inclusione sociale per i richiedenti asilo. In molti, a Caserta e in tutta Italia, rischiano ... anteprima24

