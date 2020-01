Abbiamo incontrato il Bruce Willis della politica italiana: Stefano Bonaccini (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ha pochissimo tempo Stefano Bonaccini. Ma alla fine riusciamo a incontrarlo. L’agenda del presidente dell’Emilia-Romagna è fittissima. Bologna, Modena, Piacenza. Poi di nuovo Bologna. Tribune politiche, collegamenti tv con i talk show più seguiti. E soprattutto due confronti con la sua sfidante, Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra nel voto regionale di domenica 26 gennaio 2020. Duello che la senatrice leghista aveva sempre rifiutato, soprattutto sul piano nazionale, e che infatti è avvenuto di fronte a una tv locale e in un’altra occasione organizzata dal Resto del Carlino. Lo chiamano il Bruce Willis della politica italiana. Mattia Santori, il leader delle Sardine, dice che sorride troppo poco. Virginio Merola, sindaco di Bologna, lo rimprovera di portare la camicia troppo sbottonata. Ma lui è così: orgogliosamente figlio di un camionista (comunista), ... tpi

