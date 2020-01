A Venezia basta un’app per prenotare al CUP o scaricare i referti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Con l'app dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, gli utenti possono accedere ai servizi sanitari in mobilità, direttamente da smartphone. Ecco tutte le funzioni disponibili, come scaricarla e tutte le informazioni in proposito. L'articolo A Venezia basta un’app per prenotare al CUP o scaricare i referti proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

basketinside360 : ELW- Venezia lotta ma non basta, vince il Nadezhda - - 5secofgarrix : basta fanculo glielo chiedo e poi attendo risposta con ansia tanto come minimo è venezia e non ci posso andare - LiKytai8 : Venezia, la confessione choc di un bimbo 11enne magrebino: 'Mi farò esplodere' -