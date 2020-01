24 Ore Daytona 2020: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. 39 team pronti alla battaglia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Superata la Dakar e con la prima delle quattordici tappe del Mondiale Rally in arrivo a Monte Carlo, la stagione del motori sta lentamente riaccendendo i propri riflettori. La 58esima edizione dell’affascinante 24 Ore di Daytona aprirà ufficialmente il campionato WeatherTech SportsCar Championship 2020 sabato 25 gennaio alle 19:40, orario in cui è prevista la partenza e di conseguenza anche l’arrivo il giorno seguente. La 24 Ore di Daytona 2020 al momento vede 39 team attualmente iscritti tra le varie classi DPi, LMP2, GTLM e GTD, in calo rispetto ai 47 che hanno preso il via lo scorso anno. Tra i partecipanti spiccano diversi ex piloti di Formula 1 come Sebastien Bourdais, Juan Pablo Montoya, Kamui Kobayashi e Felipe Nasr. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su IMSA.com a partire dalle qualifiche di giovedì 23 gennaio. Di seguito il calendario completo ed ... oasport

